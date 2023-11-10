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Мини-футбольный «КПРФ» в серии пенальти уступил «Новой генерации» в матче Суперлиги

В первом матче 8-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги «Новая генерация» на своей площадке в серии пенальти одолела московский «КПРФ».

Основное время встречи завершилось вничью – 3:3, причём все мячи хозяева площадки забили ещё в первом тайме. Дубль оформил Александр Кузьминых. После перерыва «КПРФ» в контратаке сравнял счёт: после паса Янара Асадова отличился Шимбинья.

В очень длинной серии пенальти много тащили вратари, но в итоге «Новая генерация» была чуть точнее – 8:7.

Второй матч в рамках 8-го тура соперники проведут завтра, 11 ноября.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

8-й тур. Первый матч

«Новая генерация» (Сыктывкар) – «КПРФ» (Москва) – 3:3 (3:2, по пен. – 8:7)

Голы: Петросян, 9, Кузьминых, 10, 19 – Асадов, 4, Безруков, 20, Шимбинья, 32.