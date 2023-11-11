Магнус Карлсен сыграет на командном ЧЕ по шахматам

В субботу, 11 ноября, начнётся командный чемпионат Европы по шахматам. Соревнования пройдут по 20 ноября в городе Будва (Черногория). В составе сборной Норвегии участие в турнире примет 16-й чемпион мира по шахматам, лидер мирового рейтинга ФИДЕ гроссмейстер Магнус Карлсен.

Всего в чемпионате примет участие 38 команд. Рейтинг-фаворитом турнира является национальная команда Азербайджана. В её состав вошли гроссмейстеры Теймур Раджабов, Шахрияр Мамедьяров, Рауф Мамедов, Ниджат Абасов, Васиф Дурарбейли. Средний рейтинг команды составляет 2701. Действующим чемпионом Европы является сборная Украины по шахматам.

Первый день соревнований командного чемпионата Европы по шахматам начнётся 11 ноября в 17:00 мск.