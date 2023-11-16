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Александра Костенюк не смогла выйти в финал ЧМ по скоростным шахматам, уступив Хоу Ифань

Александра Костенюк не смогла выйти в финал ЧМ по скоростным шахматам, уступив Хоу Ифань
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Швейцарская шахматистка Александра Костенюк, ранее представлявшая Россию, не смогла выйти в финал чемпионата мира по скоростным шахматам. В полуфинальном противостоянии Костенюк потерпела поражение от представительницы Китая Хоу Ифань со счётом 9,5:12,5.

Позднее во втором полуфинале сыграют между собой россиянка Екатерина Лагно и Харика Дронавалли из Индии. Победительница этого матча и станет второй финалисткой турнира, которой предстоит сыграть за титул с Хоу Ифань.

Полуфинальные противостояния пройдут 16 и 17 ноября. Финальный матч состоится 20 ноября. Призовой фонд соревнований составляет $ 75 тысяч.

Напомним, действующей чемпионкой мира по скоростным шахматам является россиянка Екатерина Лагно.

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