Чемпионат мира по скоростным шахматам: Хоу Ифань вернулась и уже разгромила россиянку

Пару месяцев назад чемпионом мира по скоростным шахматам стал норвежец Магнус Карлсен, в финале одолевший своего принципиального соперника американца Хикару Накамуру. В аналогичном женском турнире, который стартовал 13 ноября, свой титул защищает россиянка Екатерина Лагно. Но главный фаворит – шахматистка, которая давно завершила активную спортивную карьеру. Однако при этом остаётся лучшей в мире!

Формат Speed Chess Championship — 2023

Женский чемпионат мира по скоростным шахматам проводится с 2019 года на платформе chess.com, как и аналогичный мужской турнир. Первым чемпионом сенсационно стала представительница Армении Элина Даниелян, затем выиграла украинка Анна Ушенина, чемпионкой в 2021-м стала китаянка Хоу Ифань, а в прошлом году сильнее всех была россиянка Лагно.

Екатерина Лагно Фото: FIDE

Формат финальной части турнира прост: восемь участниц (шесть приглашённых и две пробившиеся через квалификацию) разделены на четыре пары по сетке плей-офф. В 1/4 и 1/2 финала каждый матч состоит из трёх частей: 75 минут на партии с контролем времени 5+1 (пять минут плюс одна секунда за каждый ход), 50 минут на партии с контролем 3+1 и 25 минут на партии 1+1. В финале продолжительность каждой части чуть больше – 90 минут, 60 и 30.

Призовой фонд на финальную часть – $ 75 000.

Главный фаворит — китаянка Хоу Ифань

Главный фаворит турнира – Хоу Ифань, лидер мирового женского рейтинга, которая давно уже отошла от активных шахмат, преподаёт в Шэнчженьском университете и время от времени появляется на коммерческих турнирах. Она попала в число приглашённых звёзд и уже показала свою силу.

В четвертьфинале Ифань не оставила шансов россиянке Полине Шуваловой, которая пробилась в финал через квалификацию.

Китаянка выиграла со счётом 13,5 на 7,5 и теперь стремится к новому чемпионскому титулу. В классических шахматах она уже и так выиграла всё, что возможно. С 2016 года она возглавляет рейтинг ФИДЕ, и никто за это время даже близко к ней не подобрался.

С кем и когда будут играть россиянки?

Увы, но во второй четвертьфинальной паре россиянка Валентина Гунина уступила представительнице Индии Харике Дронавалли со счётом 6,5 на 17,5.

После этого поражения в турнире осталась всего одна представительница нашей страны: действующая чемпионка Екатерина Лагно в своём четвертьфинале сыграет с ещё одной индийской шахматисткой: Приянкой Нутакки, которая, как и Шувалова, пробилась в решающую стадию через квалификацию. Победительница этого четвертьфинала сыграет с Дронавалли.

Speed Chess Championship — 2023



14 ноября. Третий четвертьфинал. Лагно – Нуттаки



15 ноября. Четвёртый четвертьфинал. Рамешбабу – Костенюк



16 ноября. Полуфинал. Ифань – победительница четвёртого четвертьфинала



17 ноября. Полуфинал. Дронавалли – победительница третьего четвертьфинала



20 ноября. Финал

Соперница Хоу Ифань определится в матче между чемпионкой недавней «Большой швейцарки» Вайшали Рамешбабу из Индии и экс-россиянкой Александрой Костенюк, которая представляет Швейцарию.