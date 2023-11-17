Паралимпийский чемпион Лекомцев: француз Давье говорит, что очень ждёт наших дуэлей

Двукратный чемпион Паралимпийских игр 2014 года в Сочи по биатлону и лыжным гонкам, 14-кратный чемпион мира по лыжным гонкам и биатлону спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Владислав Лекомцев высказался об отстранении от международных стартов.

«Скучаю ли по международным стартам? Конечно, скучаю. Немного грустно, что сейчас мы не можем соревноваться с лучшими спортсменами мира. Очень жаль, что нам не позволили выступить на Паралимпийских играх в Корее и в Пекине. К Пекину так долго готовились… Сначала дали надежду, а потом всё-таки отстранили.

Иногда общаюсь с моим вечным соперником – французским спортсменом Бенжамином Давье. Говорит, что очень ждёт наших дуэлей. Это, наверное, единственный спортсмен, с которым я сейчас поддерживаю связь.

Моя мечта? Ещё раз выступить на Паралимпийских играх. Один раз мне это удалось, но с того времени прошло уже 10 лет. Я бы очень хотел выступить в Италии в 2026 году. Это не только моя мечта, но и цель на ближайшее время. Надеюсь, что всё наладится и спорт будет вне политики», — приводит слова Лекомцева «Удмуртская правда».