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Снукерист Марк Аллен — победитель Champion of Champions — 2023

Снукерист Марк Аллен — победитель Champion of Champions — 2023
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В Болтоне (Англия) завершился турнир по снукеру Champion of Champions 2023. В финале североирландский снукерист Марк Аллен обыграл представителя Англии Джадда Трампа.

Встреча завершилась со счётом 10-3. Победитель получит приз в размере £ 173 000, а занявший второе место Трамп – £ 68 000.

Отметим, что Марк Аллен во второй раз в карьере одержал победу на турнире Champion of Champions.

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