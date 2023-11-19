Снукерист Марк Аллен — победитель Champion of Champions — 2023
Поделиться
В Болтоне (Англия) завершился турнир по снукеру Champion of Champions 2023. В финале североирландский снукерист Марк Аллен обыграл представителя Англии Джадда Трампа.
Встреча завершилась со счётом 10-3. Победитель получит приз в размере £ 173 000, а занявший второе место Трамп – £ 68 000.
Отметим, что Марк Аллен во второй раз в карьере одержал победу на турнире Champion of Champions.
Комментарии
- 19 ноября 2023
-
23:50
-
22:10
-
21:54
-
19:10
-
17:01
-
13:20
-
12:20
-
04:56
- 18 ноября 2023
-
22:17
-
18:52
-
15:03
-
12:38
-
05:21
-
05:00
-
02:12
-
01:01
- 17 ноября 2023
-
23:56
-
23:30
-
22:47
-
21:58
-
21:57
-
21:32
-
21:09
-
20:38
-
17:40
-
17:23
-
16:53
-
16:29
-
16:16
-
14:30
-
14:19
-
12:48
-
10:46
-
10:42
-
10:36
Партнерский контент