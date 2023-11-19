Снукерист Марк Аллен — победитель Champion of Champions — 2023

В Болтоне (Англия) завершился турнир по снукеру Champion of Champions 2023. В финале североирландский снукерист Марк Аллен обыграл представителя Англии Джадда Трампа.

Встреча завершилась со счётом 10-3. Победитель получит приз в размере £ 173 000, а занявший второе место Трамп – £ 68 000.

Отметим, что Марк Аллен во второй раз в карьере одержал победу на турнире Champion of Champions.