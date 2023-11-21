Том Брэди — о качестве игры в НФЛ: не вижу прежнего уровня мастерства

Семикратный чемпион Супербоула Том Брэди раскритиковал уровень игры в НФЛ.

«В сегодняшней НФЛ много посредственности. Я не вижу прежнего уровня мастерства. Качество работы тренеров не соответствует тому, что было раньше. Развитие молодых игроков тоже. Изменения в правилах позволили дурным привычкам повлиять на качество игры. В целом продукт стал хуже. Вспомните таких игроков, как Рэй Льюис, Родни Харрисон или Ронни Лотт, они особым образом влияли на игру. Сейчас каждый их удар считался бы нарушением. Тренеры жалуются на то, как захватывают их футболистов. Почему бы не научить их оберегать себя? Мы постоянно отрабатывали азы футбола. Оберегать игрока нападения — не задача защитника. Он себя должен оберегать. Я боялся мяч бросать в определённые зоны, потому что моих игроков могли отправить в нокаут. Играя против Рэя Льюиса, я вообще не бросал в центр, потому что не мог позволить себе потерять хорошего игрока», — сказал Брэди в интервью CBS Sports.

Напомним, Брэди завершил карьеру 1 февраля нынешнего года.