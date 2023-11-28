Параспортсмен из Таиланда застрелил четверых человек в день собственной свадьбы

Серебряный призёр Паралимпийских игр АСЕАН по плаванию, 29-летний Чатуронг Суксук застрелил свою невесту, ещё троих человек, а затем покончил с собой в день свадьбы. О происшествии на северо-востоке Таиланда сообщает BBC.

Во время свадебной вечеринки в субботу, 25 ноября, Суксук поссорился со своей невестой, 44-летней Канчаной Пачунтуек и покинул празднование. Через некоторое время Суксук вернулся с оружием и застрелил невесту, её 62-летнюю мать и 38-летнюю сестру. Ещё два гостя получили ранения, один из них позднее скончался в больнице.

По информации BBC со ссылкой на тайскую полицию, злоумышленник находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, его мотивы остаются неясными. Также известно, что спортсмен, потерявший правую ногу во время службы в военизированном подразделении пехоты, патрулирующем государственную границу Таиланда, приобрёл оружие и боеприпасы в прошлом году на законных основаниях.