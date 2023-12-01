Свищёв — о переходе российских спортсменов в другие сборные: беспредел и беззаконие

Председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал одобрение Международным олимпийским комитетом (МОК) смены спортивного гражданства трёх российских атлетов.

«Беспредел и беззаконие. МОК открыл ящик Пандоры, разрешив переход спортсменам без карантина и без согласования с федерациями и ОКР. Это означает конец олимпийскому движению и конец порядку, будет анархия и беззаконие. Спортсмены будут ходить где хотят, им будет без разницы на свои страны. Это надо обязательно оспорить. Федерации должны потребовать возвращения этих спортсменов обратно. Если наши федерации не согласовали это, допускать этого нельзя», — цитирует Свищёва ТАСС.

Напомним, после первого дня заседания исполкома МОК было объявлено, что велогонщики Валерия Любимова и Михаил Яковлев смогут на Олимпиаде-2024 представлять Францию и Израиль соответственно, борец греко-римского стиля Георгий Тибилов будет выступать под флагом Сербии.