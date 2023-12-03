Дзюдоистка Мадина Таймазова потеряла сознание во время схватки на турнире «Большого шлема»

Российская дзюдоистка, бронзовый призёр Олимпийских игр и призёр чемпионатов Европы Мадина Таймазова потеряла сознание во время схватки за бронзовую медаль на турнире «Большого шлема», проходящего в Токио (Япония).

По ходу поединка соперница Таймазовой, румынка Серафима Москалу, выполнила удушающий приём, который россиянка пропустила, вследствие чего не смогла встать с татами. Спортсменке оказывали помощь медики.

«Мадина во время схватки ненадолго потеряла сознание после удушающего приёма соперницы. Её на месте осмотрели медики, после чего нашей спортсменке оперативно провели иммобилизацию шейного отдела. Позже Мадина была доставлена на медобследование в клинику, чтобы исключить возможность травм шеи и головного мозга. Сейчас она уже в отеле, с ней всё хорошо», — приводит слова врача Федерации дзюдо России Натальи Мельчининой ТАСС.