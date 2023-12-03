Маргарита Мамун: наивно думать, что всё будет по-прежнему после допуска россиян

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун заявила, что считает наивными мысли о том, что всё будет по-прежнему, когда российские спортсмены вернутся на международные турниры.

«Всё-таки надеюсь, что всё в скором времени вернётся на свои места. Конечно, будет наивно думать, что всё будет по-прежнему, но должны найти какие-то решения. Потому что теннисисты выступают, показывают свои результаты. Надеюсь, что в скором времени нам дадут выступать. Олимпийские игры не заменить: с одной стороны, к сожалению, а с другой – к счастью», – приводит слова Мамун «РИА Новости».

Напомним, в июле FIG объявила о допуске спортсменов из России и Белоруссии до международных соревнований в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

Критерии допуска FIG были обнародованы 10 ноября. Российским спортсменам и членам делегаций поставили условия, при которых они смогут принять участие в соревнованиях лишь при отказе от поддержки СВО и отсутствии связей с вооруженными силами. На форме атлетов не должно быть национальной символики, не допускаются гимн страны и любые вербальные выражения национальной принадлежности.