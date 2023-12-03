Мамун: сёстры Аверины способны конкурировать с юными гимнастками

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун заявила, что сестры Дина и Арина Аверины ещё способны конкурировать с юными гимнастками на международном уровне.

«Дина с Ариной все-таки еще молодые. Думаю, они способны конкурировать с юными гимнастками. Опыт немаловажен. Но надо у девчонок, конечно, спросить, готовы ли они сами. Думаю, что они всегда готовы, потому что тот уровень, который у них был, он очень-очень высокий», – приводит слова Мамун «РИА Новости».

Отметим, Дина Аверина является серебряным призером Олимпиады в Токио в личном многоборье, 18-кратной чемпионкой мира и 10-кратной чемпионкой Европы. Арина Аверина пять раз побеждала на чемпионатах мира и девять раз на чемпионатах Европы.