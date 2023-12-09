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Украинский пловец Романчук — о допуске россиян на ОИ: это большой позор для мира спорта

Украинский пловец Романчук — о допуске россиян на ОИ: это большой позор для мира спорта
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Украинский пловец Михаил Романчук, двукратный призёр Олимпийских игр 2020 года, высказался о решении Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменов до участия в Олимпиаде в Париже (Франция).

«Это большой позор для мира спорта. Это ненормально. Это несправедливо. Россия не соблюдает олимпийское перемирие, то же самое и с допингом. Получается, каждый может принимать допинг и получать разрешение на участие.

Нейтральный статус недостаточен. 90% российских спортсменов служат в армии. То же самое и в других местах: на Украине, во Франции, — многие спортсмены служат в армии. Как быть нейтральным в этих условиях? Почему им разрешено участвовать в соревнованиях?

Плавать с россиянами? Я должен выполнять свою работу. Что я умею лучше всего, так это плавать и представлять Украину. Я должен плавать, потому что больше ничего не могу сделать», — приводит слова Романчука издание France Info.

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