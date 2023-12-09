За красивыми словами о нейтральном статусе кроются десятки сложностей, с которыми наши спортсмены никогда не сталкивались.

Ловушка от МОК. Почему российским атлетам будет невероятно сложно выступать на Олимпиаде

Судьба российских и белорусских спортсменов касательно участия в грядущей летней Олимпиаде в Париже долгое время оставалось неясной. И лишь за пару недель до конца 2023 года в МОК определились с самым важным для нас решением. Российских спортсменов допустили к участию, но…

К условиям, которые озвучили в Лозанне, хороших слов не подобрать. Мало того, что отобраться на Игры по спортивному принципу во многих видах спорта уже невозможно, так и практических сложностей – добрый десяток.

Езжайте, но…

8 декабря Международный олимпийский комитет сообщил, что допустит спортсменов из России и Беларуси к участию в Играх в Париже. До старта четырёхлетия будут допущены только те, кто пройдёт квалификацию в своих видах спорта. Они смогут принять участие в соревнованиях в качестве индивидуальных атлетов в нейтральном статусе.

Решительный отказ, как и ожидалось, получат те спортсмены и члены их команд, которые поддерживают СВО, а также имеют связи с органами национальной безопасности и военными структурами.

Представители командных видов спорта допущены не будут.

Очевидно предъявленные требования МОК на этом ограничиваются. Но если рассуждать, в этой системе оказывается столько подводных камней, что совершенно непонятно, как наши спортсмены могут поехать в Париж.

«В МОК прекрасно понимали, что делают»

Дело в том, что сейчас нейтральный статус подразумевает не только отсутствие символики, но и любой связи с Олимпийским комитетом России. Ведь именно под флагом ОКР выступали российские спортсмены на двух последних Играх (Токио-2020, Пекин-2022). Теперь этой возможности нет, и это не просто отсутствие символики, но и удар по экономической основе команды.

Посудите сами: раз нет никакой связи с Россией, то зачем спонсорам финансировать участие атлетов в грядущем турнире? Генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев за несколько недель до официального решения заявил, что действия МОК несут подрывную деятельность.

«МОК фактически подрывает все экономические основы ОКР, так как все мы финансируемся за счет спонсоров, а спонсорам интересна именно ассоциация с Россией. «Газпром» финансировал не ОКР, а именно команду России. Фактически нас отключили от участия в международных соревнованиях и от Олимпийских игр. В МОК прекрасно понимали, что делают».

Хотят оставить без одежды?

Вершители спортивных судеб из Лозанны не просто придумали эмблему для нейтральных атлетов (AIN), так ещё и запретили любое упоминание любого производителя экипировки, если он имеет российскую юрисдикцию. Ну какой спонсор захочет шить одежду без пиара своего продукта?

И возникает вопрос: а в чём тогда выступать спортсменам из России?

«Нейтральная» Россия на ОИ Фото: Patrick Smith/Getty Image

Неочевидные ловушки на этом не заканчиваются.

Запрет на связь с ОКР и Россией лишает их прямого финансирования. Ехать можно только на свои деньги. Никакого ОКР, министерства спорта и финансирования от регионов тоже. Понятно, что если региональные власти захотят как-то неофициально поддержать спортсмена, то, скорее всего, смогут это сделать. Но тут уже нет никакой уверенности, а захотят ли.

Есть и ещё один нюанс – прямого пути в столицу Франции из России сейчас нет, привычные чартеры от ОКР уже невозможны, а значит, расходы на перелёты, на стыковочные рейсы понесёт спортсмен. А это дорого, очень дорого.

Бизнес на санкциях

Ещё немного про большие расходы. Для получения нейтрального статуса спортсмену мало пройти отбор. Нужна ещё и специальная проверка.

«Стоимость проверки в гимнастике: 3000 швейцарских франков (более 300 тысяч рублей по текущему курсу), за вспомогательный персонал – 1500. А международная федерация плавания вообще хочет получить 5000 евро. Стрельба из лука – 750 евро. Все воспринимают санкции в отношении России как возможность получения дополнительного дохода», – рассказывал генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев.

При этом оплата не даёт никакой гарантии участия. По итогам проверки может прийти и отрицательный результат: деньги будут потрачены впустую.

Ко всему вышеперечисленному добавляется и запрет на участие в национальных соревнованиях для нейтральных спортсменов, готовящихся выступить на Олимпиаде. То есть получается, что ради участия в Играх они должны по большому счёту стать нейтралами и внутри страны.

На примере борьбы, например, получается парадоксальная ситуация. Борец, в весе которого у России есть олимпийская лицензия, должен поехать на Игры без участия в российских стартах. То есть Федерация спортивной борьбы (ФСБР) должна будет отправить спортсмена без проведения отбора.

Травма? Становись в очередь!

Излишним будет говорить о том, что ни о каком Русском доме в Париже и знать не хотят. Да и вообще присутствие России на Олимпиаде будут стараться свести к нулю. И в этой части проявляется ещё одна существенная проблема. Получается, что на Олимпиаду со спортсменом может поехать какой-то минимум членов команды. О большом тренерском и медицинском штабе, администраторах, массажистах и так далее мечтать не приходится.

Отсюда и получается, что если российский атлет заболеет, то он будет вынужден пойти не к своему врачу, а куда-то в медпункт.

Восстановление – самостоятельно.

До места проведения соревнований надо будет добираться своим ходом, на общественном транспорте, без привычных командных автобусов.

Можно сказать, что всё это мелочи. Но эти мелочи во всём.

Картина такова: нам приоткрывают дверь, но тут же стремятся побольнее прищемить пальцы. Условия для российских спортсменов откровенно дискриминационные, и, чтобы выступить на Олимпиаде, нужно преодолеть десятки трудностей, которых прежде не было. Другой вопрос – а нужно ли?