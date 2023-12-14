В Госдуме отреагировали на ситуацию с залом в Крыму, на который дети пожаловались Путину

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал ситуацию с плохим состоянием спортивного зала в Крыму. Напомним, ранее на прямой линии с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на это пожаловались дети в Крыму.

«Ситуация с залом взята на парламентский контроль. По моему поручению туда уже направились коллеги-депутаты для оценки состояния объекта», — приводит слова Свищева ТАСС.

Напомним, на прямой линии с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным дети в Крыму пожаловались на плохое состояние спортивного зала. Они рассказали, что заниматься в зале почти невозможно: в здании нет отопления, крыша протекает, полы прогнили, а стены покрыты плесенью.

Ранее появилась информация, что следственный комитет начал проверку по возможной халатности прямо во время горячей линии президента. Богдана Гапона, который является директором спортивного зала в Крыму, вызвали на допрос к следователям.