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Директора в Крыму, на которого дети пожаловались Путину, допрашивают следователи

Директора в Крыму, на которого дети пожаловались Путину, допрашивают следователи
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Богдана Гапона, который является директором спортивного зала в Крыму, допрашивают следователи, сообщает Baza.

На прямой линии с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным дети в Крыму пожаловались на плохое состояние спортивного зала. Они рассказали, что заниматься в зале почти невозможно: в здании нет отопления, протекает крыша, прогнили полы, а стены покрыты плесенью.

По информации источника, с момента видеообращения до начала допроса прошло всего три часа. Следственный комитет начал проверку по возможной халатности прямо во время горячей линии президента.

Гапон пояснил, что зал с далёких времён был бесхозным, а школе его передали только 30 ноября. Однако, по словам директора, дети там не занимались, а на следующий год был запланирован ремонт. При этом Гапон не смог пояснить, как дети смогли зайти в зал, чтобы записать видеообращение президенту.

При этом аналогичная версия и у советника главы Крыма по информационной политике Олега Крючкова. По его словам, дети не занимались в зале из-за его аварийного состояния: в тёплое время тренировки проходили на улице, а зимой — в спортзале местной школы.

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