«Там зашкаливает лицемерие». Минаков — о различиях в менталитете россиян и американцев

Российский пловец Андрей Минаков, специализирующийся в плавании баттерфляем и вольным стилем, чемпион Европы и призёр чемпионатов мира, рассказал о различиях в менталитете россиян и американцев.

«Ты уже пару лет учишься в Стэнфорде. Действительно ли есть различия в менталитете между американцами и россиянами, о которых так часто говорят? Стандартный вопрос про мою жизнь в Америке (смеётся). Конечно, эта разница есть. Проявляется это прежде всего в отношении к людям и общении. Там у всех зашкаливает лицемерие. В России люди более живые. Они могут сказать открыто то, что действительно считают. Они более искренние. В Америке же очень сложно в этом плане. Там люди могут рассказывать, насколько им что-то важно, как они переживают, а на самом деле им будет абсолютно всё равно», — сказал Минаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.

Напомним, ранее МОК опубликовал релиз, согласно которому до Олимпийских игр во Франции будут допущены только те российские спортсмены, которые соответствуют ряду выдвинутых условий. Также принять участие в Олимпиаде смогут только индивидуальные атлеты — команды по различным видам спорта до соревнований допущены не будут. Согласно последнему релизу МОК лицензии на выступление на Олимпийских играх 2024 года получили шесть российских и пять белорусских спортсменов.