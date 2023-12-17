Вице-чемпион мира Андрей Минаков сравнил популярность плавания в России и США

Российский пловец Андрей Минаков, специализирующийся в плавании баттерфляем и вольным стилем, чемпион Европы и призёр чемпионатов мира, сравнил популярность плавания как вида спорта в России и США.

«Не буду изобретать велосипед и обращусь к статистике. В США плавание более масштабное. Например, к отбору на Олимпийские игры в Париже в 2024 году они взяли футбольный стадион в Индианаполисе, где вместимость 70 тыс. человек. Понятное дело, что полностью он заполнен не будет, но и масштаб понятен. Так что там плавание народу смотрит побольше, чем в России. К сожалению. Но мы работаем над тем, чтобы исправить ситуацию.

Как сделать плавание у нас более зрелищным видом спорта? Нельзя не отметить, что наша страна сделала большую работу не только в плавании, но и во всём спорте в целом. У нас есть продакшн, предматчевые шоу, оформление. Всё выглядит куда приятнее, чем раньше. В последние годы этот прогресс очень заметен. Но в Америке плавание более развито как шоу, там спорт воспринимают как развлекательный контент. У нас же другая система. Следят за спортом лишь заинтересованные», — сказал Минаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.