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«Абсолютная несправедливость». Российский пловец – об условиях допуска от World Aquatics

«Абсолютная несправедливость». Российский пловец – об условиях допуска от World Aquatics
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Российский пловец Андрей Минаков, специализирующийся в плавании баттерфляем и вольным стилем, чемпион Европы и призёр чемпионатов мира, высказался об условиях допуска спортсменов из России и Беларуси до соревнований, установленные World Aquatics.

«А что думаете насчёт условий допуска от World Aquatics? Я боюсь, что без ненормативной лексики тут не обойдётся (улыбается). Но если отбросить все шутки, то это полный бред. Считаю, что это абсолютная несправедливость и двойные стандарты от наших западных коллег», — сказал Минаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.

Напомним, ранее World Aquatics объявила о решении допускать спортсменов из России и Беларуси до соревнований исключительно в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми структурами и не демонстрировали поддержку спецоперации. Позже стало известно, что российским спортсменам также будет необходимо подписать декларацию.

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