Российский пловец, живущий в США, рассказал о высоких ценах в Сан-Франциско

Российский пловец Андрей Минаков, специализирующийся в плавании баттерфляем и вольным стилем, чемпион Европы и призёр чемпионатов мира, рассказал о значительной разнице цен в России и Сан-Франциско (США), неподалёку от которого он проживает.

«Безусловно. Особенно разница чувствуется, когда привыкаешь к ценам в России. Первостепенно это касается сервисов: транспорт, такси, походы куда-то. Если сравнивать поездку до аэропорта длительностью в час, то в США за «эконом» ты заплатишь больше, чем в России за «Майбах». Понятно, что такие цены коррелируются с доходами населения и уровнем жизни. Но это не может остаться незамеченным для меня», — сказал Минаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.