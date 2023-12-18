Российские шахматисты выиграли девять медалей на первенстве Азии по блицу. Среди них две золотые, пять серебряных и две бронзовые медали. 17 декабря в Эль-Айне (ОАЭ) прошло первенство Азии по блицу среди мальчиков, девочек, юношей и девушек.

«Поздравляю наших талантливых спортсменов, их родителей и тренеров с успешным выступлением на первенстве Азии по блицу. Наши ребята проявили характер и продемонстрировали спортивные качества, выступив в соревновании по молниеносной игре почти сразу после окончания пятого тура классического турнира. По итогам рапида и блица у России 17 медалей, из них три золотые, по количеству наград на данный момент мы занимаем первое место. Сейчас нашим шахматистам осталось сыграть четыре решающих тура в „классику“, и 21 декабря мы узнаем имена победителей и призёров первенства Азии», — сказал президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов в интервью ТАСС.

Первенство Азии по блицу среди игроков до 8 лет выиграл Роман Шогджиев. Российский шахматист набрал 9 очков из 9 возможных. Валерия Клеймёнова стала чемпионкой среди девушек до 16 лет. Российские спортсмены занимают первое место в медальном зачёте, имея в своём активе 17 медалей. У представителей Вьетнама 13 медалей, у Индии — 12, у Казахстана — 5, у Китая и Узбекистана — по 4.