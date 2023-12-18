Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российские шахматисты выиграли девять медалей на первенстве Азии по блицу

Российские шахматисты выиграли девять медалей на первенстве Азии по блицу
Аудио-версия:
Комментарии

Российские шахматисты выиграли девять медалей на первенстве Азии по блицу. Среди них две золотые, пять серебряных и две бронзовые медали. 17 декабря в Эль-Айне (ОАЭ) прошло первенство Азии по блицу среди мальчиков, девочек, юношей и девушек.

«Поздравляю наших талантливых спортсменов, их родителей и тренеров с успешным выступлением на первенстве Азии по блицу. Наши ребята проявили характер и продемонстрировали спортивные качества, выступив в соревновании по молниеносной игре почти сразу после окончания пятого тура классического турнира. По итогам рапида и блица у России 17 медалей, из них три золотые, по количеству наград на данный момент мы занимаем первое место. Сейчас нашим шахматистам осталось сыграть четыре решающих тура в „классику“, и 21 декабря мы узнаем имена победителей и призёров первенства Азии», — сказал президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов в интервью ТАСС.

Первенство Азии по блицу среди игроков до 8 лет выиграл Роман Шогджиев. Российский шахматист набрал 9 очков из 9 возможных. Валерия Клеймёнова стала чемпионкой среди девушек до 16 лет. Российские спортсмены занимают первое место в медальном зачёте, имея в своём активе 17 медалей. У представителей Вьетнама 13 медалей, у Индии — 12, у Казахстана — 5, у Китая и Узбекистана — по 4.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android