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Путин поручил представить предложения о проведении спортивных парадов на Красной площади

Путин поручил представить предложения о проведении спортивных парадов на Красной площади
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Президент РФ Владимир Путин дал соответствующее поручение о том, чтобы Правительство РФ к 1 марта 2024 года подготовило предложения о проведении спортивных парадов на Красной площади.

«Представить предложения о проведении спортивных парадов в городе Москве, на Красной площади. Срок — 1 марта 2024 года», — говорится в одном из поручений правительству РФ по итогам прошедшего в октябре заседания Совета по физкультуре и спорту.

Отметим, с инициативой возобновления спортивных парадов на Красной площади выступил глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв во время посещения главой государства форума «Россия — спортивная держава», который проходил в Перми. На данном форуме прошло заседание совета. Владимир Путин тогда одобрил предложение Кремлёва.

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