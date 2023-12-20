Итоги турнира «Шахматные звёзды 3.0»: первое место у Владислава Артемьева

19 декабря в Москве завершился Международный турнир по быстрым шахматам «Шахматные звёзды 3.0» с участием выдающихся гроссмейстеров и молодых спортсменов. Турнир с общим призовым фондом 15 000 000 рублей проходил с 14 по 19 декабря 2023 года на территории Большой спортивной арены «Лужники».

В заключительном блиц-турнире Владислав Артемьев и Раунак Садхвани набрали по 12 очков, Александр Грищук – 11,5, Теймур Раджабов – 10, Сергей Карякин – 9,5, Евгений Томашевский – 9, Эрнесто Инаркиев – 8, Франсиско Вальехо – 7,5, Екатерина Лагно – 7, Александра Горячкина – 3,5 очка.

По итогам двух этапов турнира (рапид + блиц) на 10-м месте оказалась Екатерина Лагно, девятое место у Александры Горячкиной, на восьмом месте Эрнесто Инаркиев, седьмое место занял Сергей Карякин, шестое место — Франсиско Вальехо, пятое место у Теймура Раджабова, на четвёртом месте – Евгений Томашевский. На третьем месте оказался Раунак Садхвани, второе место у Александра Грищука. Победителем турнира «Шахматные звёзды – 2023» во второй раз за историю турнира стал Владислав Артемьев.

«Я очень рад, что мне удалось выиграть в этом турнире, хотя победа далась нелегко – до последней партии не было понятно, кто станет чемпионом. За три турнира «Шахматные звёзды» мне удалось изучить основных соперников: я понимал, что будет серьёзная борьба, но шансы на победу есть. Я был победителем первого турнира и счастлив выиграть снова. Большое спасибо организаторам за такую возможность и всем гроссмейстерам за интереснейшие игры!» — поделился победитель турнира, один из сильнейших молодых гроссмейстеров мира Владислав Артемьев.

Проект «Шахматные звёзды» традиционно особое внимание уделяет работе с молодым поколением шахматистов и поддержке шахматных звёзд будущего. Совместно с Русской шахматной школой в сети ТРК VEGAS была организована серия отборочных турниров для детей от пяти до 15 лет – на этот раз в детских отборочных турах приняли участие более 600 юных шахматистов. Впервые в истории турнира детские отборочные проходили не только на площадках, но и онлайн: победителям организаторы обеспечили перелёт и проживание на период проведения финала турнира в Москве.

120 лучших спортсменов по итогам детских отборочных этапов приняли участие в финальном турнире «Шахматные звёзды 3.0», где параллельно с гроссмейстерами соревновались в состязаниях по быстрым шахматам и блицу. В финале были определены победители в четырёх возрастных группах. Награждение проводилось по итогам двоеборья, считались суммарные места по двум дисциплинам – быстрым шахматам и блицу.

В группе до девяти лет первое место занял Даниил Каминский, на втором Владислав Сиверин, третьим финишировал Дмитрий Блохин. Первое место среди девочек заняла Мария Асаченко, второе – Злата Булатова, на третьем месте Есения Александрова. В группе до 11 лет первенствовал Елисей Ходырев, вторым стал Дмитрий Савенко, третье место у Владимира Теремкова. Среди девочек золото у Татьяны Мозолевской, серебро завоевала Татьяна Студитская, бронза у Виктории Смирновой.

В группе до 13 лет победил Дмитрий Руденко, опередивший Матфея Юрасова (второе место) лишь по сумме набранных в турнире очков. Третьим стал Иван Шинкоренко. Победительницей среди девочек стала Ксения Асаченко, второе место заняла Милана Захарова, третье – у Ульяны Голофаст. В группе до 15 лет победил Максим Иванников, вторым стал Игорь Вершинин, третьим – Максим Чертков. Победительницей среди девочек стала Дарья Лейсле, второе место заняла Ульяна Кусакина, на третьем месте – Карина Казарян.

В рамках турнира состоялись мастер-классы от гроссмейстеров, зрителями которых мог стать любой желающий. Звёздные игроки провели сеансы одновременной игры и приняли участие в зрелищных играх вслепую – в играх участвовали дети, показавшие лучшие результаты по итогам рапида в турнире.

Торжественная церемония награждения гроссмейстеров и ужин по случаю закрытия турнира прошли в ресторане Chin-Chin (проект Restaurant by Emin Agalarov).

«С каждым новым турниром мы повышаем планку и стремимся к большему. На этот раз в «Шахматных звёздах» приняло участие рекордное количество юных спортсменов – это дети из самых разных городов страны, которые хотят достичь успеха в шахматном спорте. В итоге в финал вышли 120 будущих шахматных звёзд! Большое спасибо и молодым шахматистам, и замечательным гроссмейстерам за неподдельный интерес к нашему турниру», – отметила директор по маркетингу и медиа компании-организатора Agalarov Development Елена Петрова.

«В первую очередь я хотел бы поздравить всех наших молодых спортсменов. Они показали высочайший уровень мастерства, и для них это действительно большой праздник шахмат и спорта. Благодарим всех наших партнёров, которые третий год подряд вместе с нами делают этот турнир на высочайшем уровне. И хочу отметить, что мы начинаем готовиться к следующим соревнованиям и в следующем году уже запланировали несколько турниров «Шахматных звёзд», — рассказал генеральный директор компании-организатора «Новые шахматы» Сеймур Гусейнов.

Главным судьёй турнира традиционно стал Артём Ахметов. Комментатором взрослых турниров выступил Сергей Шипов. Детские партии комментировала Мария Фоминых. Зрители наблюдали за ходом турнира на главной площадке соревнований, БСА «Лужники».