Карякин — о результатах турнира «Шахматные звезды»: моё выступление было не супер

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал своё выступление на турнире «Шахматные звезды». Шахматист остался недоволен своей игрой. По результатам турниров по быстрым шахматам и блицу он занял седьмое место.

«Оправдываться я не буду — выступление моё на турнире не супер. Обидно, конечно, потому что в прошлом турнире я сумел победить, а тут сыграл намного хуже — этим я могу быть недоволен. Но в целом спасибо большое организаторам — турнир прошел на высоком уровне, в хорошей борьбе», — сказал Карякин в интервью ТАСС.

В турнире «Шахматные звезды» принимали участие 10 спортсменов. Соревнования проходили в Москве. Призовой фонд соревнований составил 15 млн рублей. Победу одержал Владислав Артемьев.