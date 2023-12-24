Марта Мартьянова стала победительницей Кубка России по фехтованию на рапирах

Олимпийская чемпионка Марта Мартьянова стала победительницей Кубка России по фехтованию на рапирах. Она стала лучшей среди 92 спортсменок, которые выступили на турнире в Сириусе (Краснодарский край).

В финале Мартьянова одолела Ларису Коробейникову и впервые в карьере стала победительницей Кубка страны. Поединок закончился со счётом 15:8. Мартьянова и Коробейникова являются победительницами командного турнира Олимпийских игр в Токио.

В полуфиналах Коробейникова обыграла Кристину Самсонову – 15:11, а Мартьянова — бронзового призёра чемпионата мира Светлану Трипапину – 15:13. Таким образом, Самсонова и Трипапина поделили бронзовые медали соревнований. Кубок России завершится в понедельник, 25 декабря.