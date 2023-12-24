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Марта Мартьянова стала победительницей Кубка России по фехтованию на рапирах

Марта Мартьянова стала победительницей Кубка России по фехтованию на рапирах
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Олимпийская чемпионка Марта Мартьянова стала победительницей Кубка России по фехтованию на рапирах. Она стала лучшей среди 92 спортсменок, которые выступили на турнире в Сириусе (Краснодарский край).

В финале Мартьянова одолела Ларису Коробейникову и впервые в карьере стала победительницей Кубка страны. Поединок закончился со счётом 15:8. Мартьянова и Коробейникова являются победительницами командного турнира Олимпийских игр в Токио.

В полуфиналах Коробейникова обыграла Кристину Самсонову – 15:11, а Мартьянова — бронзового призёра чемпионата мира Светлану Трипапину – 15:13. Таким образом, Самсонова и Трипапина поделили бронзовые медали соревнований. Кубок России завершится в понедельник, 25 декабря.

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