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Путин подписал закон о любительском спорте в России

Президент России Владимир Путин подписал закон о любительском спорте в стране. Он, в частности, позволяет спортивным федерациям проводить любительские чемпионаты под своей эгидой.

«Любительский спорт – часть массового спорта, направленная на организацию и проведение спортивных соревнований, которые не связаны с подготовкой спортивных сборных команд РФ и сборных субъектов РФ.

Участие в таких соревнованиях не предполагает систематического получения дохода и не является трудовой функцией спортсменов.

Любительская спортивная лига – некоммерческая организация, которая создана на основе членства и основными целями деятельности которой являются организация и проведение любительских спортивных соревнований», — говорится на сайте правовой информации.

Также, согласно документу, любительские спортивные лиги смогут участвовать в формировании единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий.