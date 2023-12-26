Глава ФШР — о блокировке Крамника: мы против дискриминации за убеждения и высказывания

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов отреагировал на факт блокировки блога 14-го чемпиона мира, российского шахматиста Владимира Крамника на онлайн-платформе Chess.cоm (заблокирована в России с апреля 2022 года).

«Мы выражаем обеспокоенность сложившейся ситуацией и выступаем против дискриминации спортсменов за их убеждения и высказывания. Читерство — серьёзнейшая проблема, которая ставит под угрозу будущее шахмат, в частности — онлайн-шахмат. Мы поддерживаем Владимира Крамника и призываем шахматных экспертов провести серьёзное расследование», — сказал Филатов в заявлении, опубликованном на официальном сайте ФШР.

Напомним, Владимир Крамник неоднократно выступал с критикой платформы Chess.com на тему читерства. После выхода публикации Крамника «Всё, что вам нужно знать об античитерстве Chess.com» его блог почти сразу был отключён.