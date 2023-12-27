«Я должен был забирать балл, но ошибся». Борец Найфонов — о поражении на Олимпиаде-2020

Российский борец вольного стиля Артур Найфонов рассказал об ошибке в полуфинальном поединке турнира по борьбе против иранского борца Хасана Яздани, проходившего в рамках летних Олимпийских игр в Токио.

«Я был в лучшей своей форме. Всем так говорю. Хорошо себя чувствовал как функционально, так и физически. В полуфинале с Хасаном Яздани, когда на последнем действии я должен был забирать балл, я ошибся. Это стоило финала. Там была больше тактическая ошибка», — сказал Найфонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

По итогам турнира Найфонов стал бронзовым призёром Олимпийских игр, его соперник по полуфиналу уступил в решающем поединке американцу Дэвиду Тейлору и довольствовался серебряной наградой.