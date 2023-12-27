«Мы столько трудимся, чтобы кто-то забрал нашу мечту?!» Российский борец — об Олимпиаде

Борец сборной России Артур Найфонов – скромный и немногословный. Чемпион в сердцах болельщиков. Но устраивает ли 26-летнего спортсмена такой статус? Ведь последние главные старты, в которых Артур принимал участие, завершались для него поражением в полуфинале.

Олимпийские игры-2020 в Токио, чемпионат мира – 2019 в Нур-Султане, чемпионат мира – 2021 в Осло – три бронзы и 0 побед.

И везде Артур спотыкался о своего главного соперника – иранца Хасана Яздани. Но значит ли это, что одолеть его не представляется возможным? Кто ещё готов навязать борьбу в весовой категории до 86 кг российскому спортсмену? И нужно ли ехать без флага на Олимпиаду?

«Чемпионат» побеседовал с одним из опытнейших борцов страны, который главного слова в спорте пока не сказал, а главной награды не завоевал. Ключевое слово – пока. Артур надеется, что следующим летом, на Олимпийских играх в Париже ситуация наконец-то изменится.

«Я больше остальных хочу поехать на Олимпиаду»

– Артур, Новый год на носу. Как настроение?

– Нормально. Сегодня был щадящий режим, без занятий на коврах.

– Как оценишь температуру по палате №86? Перед чемпионатом мира в твоём весе обострилась конкуренция. Теперь там есть боевитые Арслан Багаев и Аманула Гаджимагомедов.

– С этими ребятами я боролся по два раза. Но Аманула для меня новый соперник. На чемпионате России – 2023 я чуть оступился. Дело было именно во мне, а не в конкурентах. На тот момент я не в состоянии был победить.

Артур Найфонов Фото: РИА Новости

– А что именно помешало?

– Тогда моральная составляющая немного пошатнулась, я был в подавленном состоянии. Но сейчас, слава богу, дела налаживаются, и всё идёт к лучшему. Обстановка в моём весе, конечно, накаляется. Нас ждёт олимпийский год. Многие будут подниматься к нам, а кто-то, наоборот, спускаться с промежуточных весов. Будет жарко.

– Уже есть такие спортсмены, которые приняли решение перейти в твой вес?

– На уровне слухов могу сказать, что Ахмед Усманов (чемпион мира – 2023 в весовой категории до 79 кг. – Прим. «Чемпионата») к нам собирается. Из 92 кг тоже есть желающие. Но это только слухи. Опять же: они все надеются поехать на Олимпиаду, тренируются ради этого момента. Каждый из них для меня как минимум достоин уважения. Но я думаю, что на чуточку, но я лучше их всех. Я больше остальных хочу поехать на Олимпиаду в Париж.

– Ты имеешь полное право так думать. А не приходило в голову самому сменить весовую категорию?

– Нет, это комфортный для меня вес. Даже на днях весы показали 86 килограммов, и это после межсезонья и без весогонки. Я не знаю такого борца, кто занимает более выгодную позицию в плане веса, чем я.

«Люблю смотреть борьбу. Для меня это отдых.

– Наверняка ты следил за схватками в Белграде?

– Весь чемпионат смотрел! За Заура (Заурбека Сидакова. – Прим. «Чемпионата») сильно болел и переживал. Всегда лучше самому бороться, чем смотреть за чьими-то выступлениями. Очень тяжело наблюдать со стороны.

– Тем более на расстоянии.

– Да! Все четыре дня переживал. Вообще, я люблю смотреть борьбу. Она мне никогда не надоедает. Могу в комнате лежать и наслаждаться схватками. Это отдых.

– Чьи схватки смотришь обычно?

– Да всё, что мне в интернете попадается. Обычно это бывают выступления старой, мощной, легендарной школы. Бувайсара Сайтиева, например. Несмотря на то что вольная борьба и спорт в целом прогрессируют, я не перестаю восхищаться этими людьми.

– Что скажешь про чемпиона этого года в твоём весе – американца Дэвида Тейлора?

– Он же заявил о себе ещё в 2018 году. Я очень хочу с ним встретиться в скором времени. Слышал, что он планирует завязать со спортом. Это расстраивает. Можно сказать, что он – легенда спорта. Хочется выиграть у него. Я с ним боролся и с иранцем Хасаном Яздани – тоже. Хватит бороться просто так.

– Как оценишь их встречу в сентябре этого года? Они поменялись?

– Американец мне показал слабые стороны иранца. Я увидел, как быстро он может вымотаться. Это для меня преимущество. Яздани же всегда был для меня неудобным соперником: он меня и на Олимпиаде, и на чемпионатах мира обыгрывал.

– Арслан Багаев не очень удачно выступил. И в итоге пока у нас даже нет путёвки. Не обидно, что билет в Париж мог завоевать ты?

– Я был расстроен таким результатом. Такова судьба. Но у нашей сборной ещё есть возможность добыть эту лицензию.

«Хочу, чтобы Ислам Махачев вошёл в историю»

– На матчевой встрече в начале ноября сборная Северной Осетии проиграла сборной Дагестана. Это провал?

– Да, на самом деле это был провал. Мы все были настроены на победу. Думаю, дело в удаче. Дагестанским борцам больше повезло. Потому что в некоторых весах всё было на волоске.

Артур Найфонов Фото: РИА Новости

– После борьбы в Осетии вторым по популярности идёт футбол. ФК «Алания» уже третий год не может выйти в РПЛ. Ходят слухи, что и сейчас не выйдет. Следишь за командой?

– Сейчас я больше собой занялся. Раньше мог смотреть матчи. Даже за Лигой чемпионов следил. Но стараюсь следить за результатами игр «Алании», переживаю за ребят. Очень жду возрождения и возвращения команды в РПЛ. Мы же в одном зале тренируемся, и я вижу, как они горят желанием выйти в Премьер-Лигу. Тяжело наблюдать за тем, как они не могут себя реализовать из-за стадиона. Это то, что от них не зависит.

– Кроме футбола, за чем ещё следишь?

– Могу смешанные единоборства посмотреть. Надеюсь, что скоро в UFC попадёт осетинский парень Азамат Бекоев. Конечно, слежу за Исламом Махачевым. Хочу, чтобы он выиграл второй пояс и вошёл в историю. Как человеку я симпатизирую и Дастину Порье.

– Если сравнить борьбу 20-летней давности и ту, что сейчас, то у меня возникает ощущение, что схватки стали менее зрелищными, амплитудными, а борцы ведут себя более спокойно и пассивно. Нет того размаха, который демонстрировали Арсен Фадзаев, братья Сайтиевы. Согласен с этим? С чем связано, как думаешь?

– Я согласен с тобой. Но здесь двоякая ситуация. Это опять же история про прогресс нашего вида спорта. Мы можем наблюдать, как развиваются в борьбе другие страны. Количество наших воспитанников, сменивших гражданство, сильно выросло. Поэтому возросла и конкуренция. Когда два спортсмена высокого уровня встречаются, им тяжело проводить схватку с обилием красивых приёмов. Там больше идёт тактическая борьба. Этими фактами можно оправдать современную борьбу. Но, повторюсь, я восхищаюсь представителями «старой школы». Она была очень красивой и зрелищной. Просто стало много конкуренции и меньше бросков. Я сам больше пассивный, тактический борец, нежели красочный. У меня нет такого большого арсенала приёмов. Возможно, ещё не до конца раскрылся. Всё впереди!

– А есть такой борец из прошлого, с кем бы ты хотел выйти на схватку?

— Махарбек Хадарцев (олимпийский чемпион 1988 и 1992 годов. – Прим. «Чемпионата»). Это легенда нашего спорта. Он боролся приблизительно в моём весе – 85 кг. Было бы интересно выйти с ним на ковёр. Конечно, в его лучшие годы.

– Кто бы тогда победил?

– Дружба.

– Что бы ты изменил в вольной борьбе?

– Я бы не хотел, чтобы за выталкивания давали баллы. У нас тяжёлый вид спорта, а труд не ценится.

«Мне не хотелось прилетать вместе с победителем»

– Задумывался о переходе в UFC? Ты вообще поддерживаешь тенденцию, когда борцы уходят в единоборства?

– Когда спортсмены переходят из борьбы в единоборства, у меня складывается ощущение, будто наш вид спорта не имеет никакого веса. Они рассматривают это как подготовку к UFC. Думаю, всё из-за денег. Человек, возможно, думает, что там можно заработать больше. Вся мысль сводится к деньгам.

– А сам хочешь туда?

– Вообще не собираюсь. Дай бог, чтобы мне это не понадобилось. Мне уже надоели травмы. Хочется добиться результата и уйти из борьбы. Человек ведь устаёт.

– Не рановато уходить? Ты ведь своего слова ещё не сказал.

– Это ещё мягко сказано. Все успехи, что были до этого, уже забыты. Ещё ничего не сделал. Нужно добиться того, чего хочу, а уже потом выступать с громкими речами. После того как я выиграю, мы поговорим с тобой более откровенно.

Артур Найфонов с медалью на ОИ-2020 Фото: РИА Новости

– Прошло больше двух лет с Олимпиады в Токио. Можешь дать оценку тому турниру? Что помешало завоевать золото?

– Я был в лучшей своей форме. Всем так говорю. Хорошо себя чувствовал как функционально, так и физически. В полуфинале с Яздани, когда на последнем действии я должен был забирать балл, я ошибся. Это стоило финала. Там была больше тактическая ошибка.

– В Осетии ведь есть традиция: всегда торжественно встречать чемпионов и медалистов. Почему ты решил закрыться? Ребята ведь ждали в том числе и тебя. Им же, по сути, не так важно: выйдет Артур с золотом или бронзой. Главное, что они тебя увидят своими глазами и пожмут руку.

– Тогда я себя очень плохо чувствовал. Мне было стыдно. Я знаю, что многие мечтали бы оказаться на моём месте. Но мне не хотелось прилетать с победителем одним рейсом, стоять рядом и портить настроение людям. Я потом объяснял всё Зауру. Он понял мой поступок. Я же раньше него прилетел. Никто не знал, что я уже дома: ни семья, ни друзья. Вышел из самолёта, кепку приспустил и сел в такси.

– Тебя даже таксист не узнал?

– Нет. Он, наверное, не осетин был (смеётся)! Я зашёл домой, а там никого. Сел. Потом искупался. А потом в гараже смотрел трансляцию, как встречают Заура. Вот так я приехал с Олимпиады.

«Мы «бомжами» не были, все нас знали в лицо»

– Хаджимурат Гацалов сказал, что борцы, выступающие за другие страны, больше не будут тренироваться с вами. Поддерживаете это решение? Тот же Тажудинов теперь не сможет видеть нашу подготовку. Разумно?

– Нашего главного тренера можно понять. Нам нанесли поражение наши же ребята. Раньше для меня было важно, чтобы никто не видел, чем я занимаюсь. Сейчас же у меня акцент на другом. Если соперник знает твой приём, ты должен сделать что-то ещё лучше. Но я не думаю, что проблема проследить за соперником. Есть же видео в Сети, всё легко можно найти.

Те самые слова главного тренера борцов о легионерах: Гацалов: против, чтобы легионеры тренировались с нами. Мы их готовим, а они нас обыгрывают

– У сборной уже начался предсезонный сбор. Расскажи подробнее, к чему сейчас готовитесь?

– В январе у нас будет Кубок Ивана Ярыгина. Он всегда был отборочным к чемпионату Европы. Но сейчас, думаю, через него можно будет попасть прямиком на лицензионный квалификационный турнир в Баку. А всего будет два шанса. Вопрос с лицензией нужно решить сразу.

– Сейчас идёт дискуссия по поводу поездки на ОИ-2024 в нейтральном статусе. Глава ФХГР Ирина Винер сказала, мол, мы не бомжи, чтобы выступать без флага. А Заурбек Сидаков ранее говорил, что у спортсмена флаг всегда в сердце. Тебе чья позиция ближе?

– Конечно, я на стороне Заура. Мы столько труда вкладываем, чтобы кто-то забирал нашу мечту?! Я за любую возможность проявить себя. Мы же в Токио тоже выступали без флага России. И все знали, кто мы и откуда. Ни для кого секретом не было, что мы – россияне. Мы и «бомжами» не были, нас все знали в лицо. Я считаю, что мы должны ехать. К сожалению, нас сейчас ставят в такие рамки, но другой возможности нет. Мы ведь каждый день своей жизни тренируемся и не в воздух отдаём всё это. Надо реализовать эту возможность.

– Лыжница Вероника Степанова тоже сказала, что международные соревнования россиянам не нужны, так как на Кубке России уровень, сравнимый с Кубком мира. Её за это партнёры по команде упрекнули, напомнив, что та уже стала олимпийской чемпионкой.

– Ну, конечно. Ей-то что! Она уже добилась своего. Возможно, она и хочет снова оказаться на Олимпиаде. Но это «снова» уже не так желаемо. Она уже испытала счастье победы на Олимпиаде. Это неправильная позиция по отношению к другим спортсменам.

Вероника Степанова с золотом ОИ-2022 Фото: РИА Новости

– На заставке в соцсетях у тебя олимпийские кольца. Как давно поставил?

– Уже лет пять стоит эта фотография. Меня мотивирует моя цель – победа на Олимпийских играх. Когда я понимаю, какую радость доставлю себе и своим близким, то чувствую, что не зря это всё делаю.

«Мы с американцами всегда жмём друг другу руки»

– Расскажи о дружбе с Заурбеком Сидаковым. Вы идёте бок о бок 20 лет. Вас не испортили ни деньги, ни слава, ни медали. Как удалось сохранить такие отношения?

– Его слава изменила, на самом деле (смеётся)! Шучу, конечно. Мы ж с одного зала вышли, ещё маленькими были. Уже тогда он был на шаг впереди. Когда он по юношам выигрывал на российских турнирах, у меня ничего ещё не было. Тогда мы стали крепче дружить, бороться друг с другом. А деньги и слава нас не изменили благодаря воспитанию. Это же всё идёт от семьи. Плюс рядом всегда тренеры – Тотраз Арчегов и Эльбрус Дудаев. Они нас учили и учат по сей день каким-то обыденным, но важным вещам. Мы как одно целое.

– Они для вас больше, чем просто тренеры?

– Однозначно. Тренер же не для галочки должен быть рядом, но ещё и сердцем и душой с тобой.

– Когда-нибудь допускал мысль, что придётся сменить тренеров?

– Я не представляю себя ни с кем другим! Даже их нахождение рядом очень важно. Они уже выполнили свою работу, а теперь мы должны ответить взаимностью.

– Ислам Махачев предложил организовать матчевую встречу с США. Как тебе такая идея?

– Мне приятно, что он проявляет такую заинтересованность борьбой. Я согласен с ним, могло бы получиться зрелищное шоу. На эту встречу пришло бы много людей. Это ещё могло бы и сблизить две страны. В борьбе не ощущается то напряжение, которое витает в мире. Да, бывает спортивная злость, но не более. Мы всегда с американцами пожмём друг другу руки, обнимемся и пообщаемся. Для этого и существует спорт.

«На спор могу съесть сколько угодно хинкали»

– Осенью 2022-го ты женился. Как долго шёл к этому шагу?

– На самом деле, собирался жениться пять лет назад, ещё в 21. Но из-за стартов не получалось. К счастью, супруга меня ждала, она всё понимала.

– Ты ведь в этом году стал ещё и отцом. Принимай поздравления! Как уделять время и семье, и спорту?

– Спасибо! Это не так тяжело. Сейчас мы больше проводим время в стране, и я ряд, что есть возможность быть с семьёй. Я тебе ранее говорил, что хочу поскорее закончить и уйти из спорта. Так вот, из-за семьи в том числе. Хочется родным уделять больше внимания. Дочь тянет домой. Хочу больше с ней играть и гулять. Очень-очень хочу видеть, как она что-то пытается говорить, жесты показывать, ходить.

– Как назвали дочь?

– Саломея. Ей уже почти девять месяцев.

– Кто выбирал имя?

– Супруга. Я просто согласился!

– Ты можешь себе порой устроить праздник живота?

– Без этого никак! Человек после долгих нагрузок должен отдыхать, разгружаться. Устраивать себе такие дни, когда ты можешь поесть всё что угодно. Это помогает морально. А то постоянно в голове сидят запреты: это нельзя, второе нельзя, десятое тоже! С ума ведь можно сойти!

– Сколько хинкали ты можешь съесть за раз?

– Если бы мы спорили, то сколько угодно! Но обычно бывает 13-15 штук.

– Неплохо!

– Я любитель дать хорошенько по желудку (смеётся)!

– Из всех утюгов сейчас говорят про нашумевший сериал «Слово пацана». Смотрел его? Сталкивался ли с чем-то подобным в жизни?

– Там много негатива, даже не вспомню ничего положительного. Но он как-то затягивает. В моей юности бывало, что мы с пацанами дрались во дворе улица на улицу. Ребята приходили к нам, и мы их начинали пинать за то, что они просто с другого двора. К счастью, до смерти не дрались. Нам было по 14-15 лет. Как мы возьмём на себя такую ответственность? Обычно если у кого-то пошла кровь, то всё прекращалось.

– Что ещё смотришь?

– Все сериалы, которые я смотрел – не прогадал. Даже турецкие сериалы смотрел – «Чёрную любовь», например. Наверное, мне больше мелодрамы нравятся. Ещё отмечу «Бумажный дом» – очень крутой сериал.

– Какие предпочтения в плане музыки и книг?

– Музыку почти не слушаю. Могу просто фоном радио в машине включить. Нового ничего ведь нет. А из литературы я отдаю предпочтение детективам, приключениям. Нравится слог Джека Лондона.