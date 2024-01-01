Олимпийская чемпионка по гандболу Дмитриева летом перейдёт в «Ференцварош»

Российская гандболистка, чемпионка Олимпийских игр 2016 года Дарья Дмитриева летом 2024-го перейдёт из клуба «Крим» (Словения) в «Ференцварош» (Венгрия). Об этом сообщила пресс-служба венгерского гандбольного клуба в воскресенье, 31 декабря.

Также «Ференцварош» сообщил о переходе в его состав другой россиянки, Валерии Масловой, которая сейчас выступает за «Брест» (Франция).

Напомним, 28-летняя Дарья Дмитриева перешла в «Крим» в 2022 году на правах аренды.

В составе сборной России по гандболу спортсменка выиграла Олимпиаду в Рио-де-Жанейро (Бразилия), а также стала серебряным призёром Олимпиады в Токио (Япония) в 2020 году. Кроме того, Дмитриева является серебряным призёром чемпионата Европы по гандболу в 2018-м.