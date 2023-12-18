«Я никогда не забуду этот матч!» Чем закончился женский чемпионат мира по гандболу — 2023

Финал женского чемпионата мира по гандболу – 2023 вышел ровно таким, каким его ждали. В главном матче, как и в 2021 году, сошлись Франция и Норвегия. Но в этот раз «трёхцветные» оказались сильнее скандинавок.

Чем запомнились заключительные матчи турнира?

Норвежское чудо

Полуфиналы получились максимально разными. В первой игре Франция вынесла Швецию (37:28). Уже к середине первого тайма француженки вели с преимуществом в 10 мячей (13:3). Шведкам удавалось немного сокращать отставание, но «трёхцветные» также быстро восстанавливали свой весомый отрыв. И ничего поделать с соперницами скандинавкам не удалось.

Во второй игре датчанки и норвежки выдали драматичный и напряжённый матч. Встреча сборных в полуфинале очень напоминала их противостояние в финале чемпионата Европы 2022 года. Норвегия, по сути, провалила первую половину встречи: к перерыву действующие чемпионки мира «горели» пять мячей. Но во втором тайме норвежкам удалось перевернуть игру. Если сперва датчанкам ещё удавалось сдерживать натиск соперниц, то вскоре силы у подопечных Йеспера Йенсена закончились. Повлияла на ход игры и травма экс-линейной ЦСКА Катрине Хейндаль, которой чудом удалось избежать разрыва «крестов». В итоге норвежки перевели игру в овертайм.

В экстра-тайме Хенни Рейстад просто вытащила Норвегию к победе. Все пять мячей забила именно 24-летняя разыгрывающая. Датчанкам долгое время удавалось сравнивать счёт, но ответить на гол на 71-й минуте они уже не успели. Норвегия победила со счётом 29:28 и вышла на Францию в финале. А бедняга Йенсен после такого поражения плакал на тренерской скамейке.

Хенни Рейстад Фото: ihf.info

Будничный финал

ЧМ-2023 практически начался с битвы Норвегии и Франции на групповом этапе и закончился борьбой этих стран в финале. Удивительно, но решающий матч на турнире вышел даже скучнее, чем стартовый в группе. В 1-м туре команды боролись крайне плотно, и «трёхцветные» еле вырвали победу – 24:23.

В первом тайме финального матча команды играли без обороны, что позволило им за полчаса наколотить суммарно 37 мячей! В такой скоростной игре француженки даже не уследили за временем удаления и выпустили оштрафованного игрока на 10 секунд позже, чем нужно. Тем не менее перед перерывом «трёхцветные» вели с преимуществом в три мяча (20:17).

Во втором тайме норвежки пытались отыграться, но постоянные ошибки не давали им сделать это. Неуверенной игрой соперниц, к удивлению, не сумели воспользоваться француженки: вместо того чтобы увеличить свой отрыв, они просто удерживали преимущество. Во многом Норвегию спасала вратарь Катрине Лунде, отражавшая пенальти и не дававшая пробить себя с игры.

Но и во французской команде нашлись герои. Лена Грандво в последней десятиминутке на зубах вытащила Францию к победе. На последних минутах забивала лишь 20-летняя разыгрывающая. В итоге – 31:28.

«Я на седьмом небе от счастья»

Сборная Франции выиграла третий титул чемпионок мира. До этого команда побеждала в 2003 и 2017 годах. По количеству побед в турнире «трёхцветные» сравнялись с ГДР и СССР. Больше в финале ЧМ выигрывали лишь Россия и Норвегия (по четыре раза).Несмотря на поражение в финале, скандинавки забрали главную личную награду турнира. MVP стала Хенни Рейстад.

«Я на седьмом небе от счастья. Честно говоря, мне даже трудно об этом говорить! Победа в финале – это не моя личная заслуга, это работа команды. Сегодня у меня было много возможностей, и мне просто нужно было не бояться и пользоваться ими. Это невероятно! Я никогда не забуду это соревнование, этот матч! Я так счастлива», – заявила Грандво L’Équipe.

Лена Грандво Фото: ffhandball.fr

Бронзу ЧМ-2023 забрали датчанки, которые во второй раз подряд выиграли матч за третье место. У Дании в начале игры получалось абсолютно всё, а у Швеции – ничего. К перерыву подопечные Томаса Акснера вели с разницей в три мяча. Во второй половине встречи шведкам удалось отыграться, сравнять счёт, а затем и вовсе выйти вперёд. Правда, ненадолго. Датчанки быстро вернули инициативу и довели матч до победного конца (28:27).