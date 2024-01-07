Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Мальцев: МОК нарушают права человека и дискриминируют нас по национальному признаку

Мальцев: МОК нарушают права человека и дискриминируют нас по национальному признаку
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный чемпион мира в смешанном дуэте, российский синхронист Александр Мальцев прокомментировал отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

«Очень неприятно и обидно, что МОК и Международная федерация водных видов спорта принимают такие решения. Они противоречат духу спорта, нарушают права человека и дискриминируют нас по национальному признаку. Иностранные спортсмены понимают, что сейчас есть возможность забрать медали, которых у них никогда не было», — сказал Мальцев в интервью «РИА Новости».

Напомним, российские спортсмены отстранены от большинства международных соревнований из-за ситуации на Украине. Ранее главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская сообщила, что команда не ощущает на себе последствия западных санкций.

Материалы по теме
Покровская: в синхронном плавании не ощущаем санкции. Здорово, что правительство заботится
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android