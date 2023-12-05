Покровская: в синхронном плавании не ощущаем санкции. Здорово, что правительство заботится

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская сообщила, что команда не ощущает на себе последствия западных санкций. Тренер подчеркнула, что спортсменки получают необходимую экипировку и достойные условия для проведения подготовки к соревнованиям.

«У нас всё в порядке. Не далее как сегодня я приехала с экипировки, нас экипируют. Мы находимся в «Озере Круглом» практически постоянно, у нас круглогодичная подготовка за счёт финансирования нашего министерства. Купальники мы тоже шьём, так что у нас всё в порядке. Мы не ощущаем санкции. Санкции только в том, что мы не можем выехать на международные соревнования, но так, всё нормально.

Нас всем обеспечивают — тренировочной формой: купальники, шапочки, очки. Очень здорово, что наше правительство так заботится о спорте и продолжает это делать. Вода у нас в бассейне всегда хорошей температуры, на базе хорошие условия, питание хорошее. Это я говорю искренне! Не могу сказать, что у нас что-то буксует. Подготовка идёт как и прежде. Сейчас мы уезжаем на Кубок федерации, международные соревнования в Казани», — приводит слова Покровской Legalbet.

Напомним, российские спортсмены отстранены от большинства международных соревнований из-за ситуации на Украине.