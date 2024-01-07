Синхронист Мальцев рассказал, как его осуждали из-за карьеры в женском виде спорта

Четырёхкратный чемпион мира в смешанном дуэте, российский синхронист Александр Мальцев рассказал, как справился с давлением из-за карьеры в синхронном плавании.

«Быть первопроходцем в любом виде деятельности очень сложно. Я прошёл через многое: непонимание и непризнание, хейт со стороны окружающих. Мне говорили, что это не мужской вид спорта и мне в нём не место. Я не мог участвовать в официальных соревнованиях, не мог выполнять разряды, ничего от своих тренировок не получал. Если спросить у синхронистов, которые были первопроходцами в своих странах — они тоже сталкивались с негативом. Будучи ещё ребёнком, я понимал, что все эти насмешки — глупости, а я всё делаю правильно. Те, кто меня не понимает, это их необразованность, отсутствие культуры и способности мыслить шире», — сказал Мальцев в интервью «РИА Новости».

Отметим, что Мальцев — первый профессиональный пловец-синхронист в России.