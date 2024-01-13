«КПРФ» обыграл «Сиб-Транзит» во втором матче 12-го тура Суперлиги

Мини-футбольный клуб из Москвы «КПРФ» на выезде уверенно обыграл «Сиб-Транзит» из Кемерова со счётом 5:1 во втором матче 12-го тура PARI-Суперлиги по мини-футболу сезона-2023/2024.

Голами в составе москвичей отметились Янар Асадов, оформивший хет-трик, а также Дмитрий Лысков, сделавший дубль. В составе хозяев площадки забитым мячом отметился Александр Дятлов. Напомним, в первом матче, состоявшемся в пятницу, 12 января, «КПРФ» обыграл «Сиб-Транзит» со счётом 6:5.

Для команды из Кемерова это поражение стало пятым подряд в розыгрыше Суперлиги, команда находится на 10-м месте, набрав 22 очка в 24 встречах. У «КПРФ» 44 очка, команда находится на третьем месте, однако столько же очков у «Норильского никеля», имеющего две игры в запасе.