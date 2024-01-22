Сборная России по мини-футболу сыграет с Узбекистаном в Нижнем Новгороде

Сборная России по мини-футболу проведёт учебно-тренировочный сбор в Нижнем Новгороде, где сыграет два товарищеских матча с Узбекистаном, сообщает пресс-служба РФС.

Встречи пройдут на домашней площадке нижегородского «Торпедо» — ФОК «Мещерский» — 1 и 3 февраля.

«Мы очень соскучились по родным болельщикам и с радостью будем ждать вас на трибунах!» — говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, сборная Узбекистана занимает 25-е место в рейтинге ФИФА. В 2022 году команда стала обладательницей бронзовых медалей Кубка Азии. Для сборной России эти встречи станут первыми домашними матчами с апреля 2021 года.

Информация о составах команд, времени начала матчей и билетной программе будет объявлена позднее.