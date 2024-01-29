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«Шикарный лук можно подобрать и в России». Гимнастка Татарева — об уходе мировых брендов

«Шикарный лук можно подобрать и в России». Гимнастка Татарева — об уходе мировых брендов
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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Татарева высказалась об уходе брендовых магазинов из России.

«Когда я езжу в Европу отдыхать или по делам, то заполняю пробелы в любимых магазинах: Massimo Dutti, например. Но скажу, что у нас очень много российских крутых брендов, которые отшивают классные вещи. Некоторые говорят: «Всё. Уехала Zara, что делать?» У меня никогда такого не было. Можно подобрать шикарный лук и из ассортимента российских брендов. Конечно, если нужна какая-то «лимитка», то мне её привозят из Европы», — рассказала Татарева в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Татарева является победительницей многоборья (группы) на Олимпийских играх – 2016 в Рио-де-Жаанейро, а также серебряным призёром многоборья (группы) на Олимпийских играх в Токио (2020).

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