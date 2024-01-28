Олимпийская чемпионка Татарева высказалась о мотивации спортсменов без мировых турниров

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Татарева высказалась о мотивации спортсменов без мировых турниров. Она считает, что отсутствие международных соревнований не влияет на настрой российских спортсменов.

«Наша страна сейчас готовит не менее важные и крутые соревнования для спортсменов, чтобы у них не терялась мотивация. Речь не только о художественной гимнастике, но и о других видах спорта. Наша страна уже подготовила взамен международных соревнований не менее сложные по конкуренции турниры. Думаю, что мотивация у спортсменов не будет теряться. Что касается нашего допуска на Олимпиаду, остаётся только ждать и работать. Вряд ли мы как-то повлияем на это решение», — сказала Татарева в интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.