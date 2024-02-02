Чишкала оценил уровень игроков сборной России по мини-футболу

Российский игрок в мини-футбол, сейчас выступающий за клуб «Бенфика» и за сборную России, Иван Чишкала заявил, что каждый из игроков национальной команды смог бы достойно выступить на международной арене.

«Будет неправильно сравнивать уровень игроков «Бенфики» и сборной России, потому что это совершенно другой футзал. Тот же Янар Асадов соответствует мировому уровню, все игроки сборной могли бы играть в разных чемпионатах.

Каждый игрок играет по-разному. Даже если перейдёшь в другой клуб своего чемпионата, не всегда удаётся перестроиться. Все игроки сборной России могли бы выступать в больших командах, каждый из них выступает на мировом уровне», – приводит слова Чишкалы Metaratings.

Напомним, сейчас российские клубы и сборная страны не могут выступать на международных соревнованиях по решению ФИФА и УЕФА.

Первый с 2021 года домашний матч сборная России по мини-футболу провела 1 февраля. Там она обыграла команду из Узбекистана со счётом 4:2. В российской команде дубль оформил Янар Асадов, также забили мяч в ворота Артемий Панкратов и Артём Антошкин. Акбар Усманов и Илхом Хамроев стали авторами голов за команду гостей.