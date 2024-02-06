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«КПРФ» стал бронзовым призёром Кубка Лиги по мини-футболу

«КПРФ» стал бронзовым призёром Кубка Лиги по мини-футболу
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Мини-футбольный клуб «КПРФ» (Москва) стал обладателем бронзовых медалей дебютного розыгрыша PARI-Кубка Лиги.

В матче за третье место москвичи встречались с «Новой генерацией» (Сыктывкар).

Основное время встречи завершилось со счётом 2:2. На мячи игроков «КПРФ» Даниила Баскакова и Андрея Заболонкова сыктывкарцы ответили точными ударами Тимофея Турчина и Даниила Ильина. В дополнительное время Дмитрий Лысков вывел москвичей вперёд, но игрок «Новой генерации» Александр Кузьминых сделал счёт 3:3. Точку во встрече поставил удар Дениса Буркова — 4:3 и бронзовые медали отправляются в Москву.

Мини-футбол. PARI-Кубок Лиги — 2024. Матч за 3-е место

«КПРФ» (Москва) — «Новая генерация» (Сыктывкар) — 4:3 (доп. время).

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