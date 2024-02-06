Архангельский «Водник» одержал 10-ю победу подряд в чемпионате России по хоккею с мячом

«Водник» из Архангельска одержал победу над новосибирским «Сибсельмашем» в очередном матче 32-го чемпионата России по хоккею с мячом. Встреча на архангельском стадионе «Труд» завершилась победой хозяев со счётом 10:1.

Несмотря на температуру -17 градусов на матче присутствовало 2753 зрителя. Победа над «Сибсельмашем» стала для архангелогородцев десятой подряд в текущем розыгрыше чемпионата.

Предыдущая победная серия в девять игр была прервана кемеровским «Кузбассом», возглавляющим турнирную таблицу чемпионата России. Обе команды имеют в своём активе по 19 побед и одному поражению друг от друга. Хоккеисты из Кемерово опережают «Водник» по дополнительным показателям.

Первый этап розыгрыша Суперлиги сезона-2023/2024 завершится 29 февраля.