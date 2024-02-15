Олимпийский чемпион Третьяков — о нейтральном статусе: отказаться от страны я не готов

Чемпион зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи российский скелетонист Александр Третьяков ответил на вопрос об участии в Играх 2026 года.

«Надеюсь ли я, что смогу принять участие в пятой для себя Олимпиаде? Пока в мире такая сложная ситуация, я решил сосредоточиться на ближайших стартах, которые проходят в России. Была Спартакиада, я на ней выступил. Теперь начну готовиться к чемпионату России, который будет скоро», — цитирует Третьякова ТАСС.

Также спортсмен высказался об участии в международных соревнованиях в статусе нейтрального атлета.

«Он тоже бывает разным. Два года назад на Олимпиаде в Пекине мы были ассоциированы со своей страной, а на каких условиях нам предложат поехать в Италию, пока никто не знает. Отказаться от всего я не готов, это для меня неприемлемо», — отметил Третьяков.

Напомним, на соревнованиях по скелетону, прошедших в рамках Спартакиады сильнейших, 38-летний Третьяков завоевал серебряную медаль.