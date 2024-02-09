Елистратов — об участии в ОИ в нейтральном статусе: зачем предавать семью, государство?

Олимпийский чемпион 2014 года в Сочи, российский шорт-трекист Семён Елистратов ответил на вопрос об участии в зимних Олимпийских играх 2026 года в статусе нейтрального атлета.

«Если говорить честно и искренно, то мне бы хотелось выступить на пятых для себя Олимпийских играх. Ещё и в Италии, где вкусная паста, отличный кофе. Конечно, поеду я туда не за этим, а за попаданием на пьедестал почёта. Но как оно будет, я не знаю. Если нужно будет подписывать декларацию, то какой смысл? Зачем мне предавать свою семью, тренеров, государство?» — цитирует спортсмена ТАСС.

9 февраля на соревнованиях по шорт-треку на Спартакиаде сильнейших Елистратов стал вторым на дистанции 1500 м. Золото соревнований завоевал Владимир Балбеков, бронза у Максима Шевелева.