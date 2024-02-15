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«Пустоты не было». Олимпийский чемпион Третьяков — о чувствах после завершения Игр в Сочи

«Пустоты не было». Олимпийский чемпион Третьяков — о чувствах после завершения Игр в Сочи
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Чемпион зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи российский скелетонист Александр Третьяков рассказал о чувствах, которые испытал после завершения Олимпиады.

«На церемонии награждения я просто был счастлив… Не знаю, как по-другому описать это чувство, какие слова подобрать (смеётся). Мои многолетние труд и подготовка закончились таким результатом! Удовлетворение, счастье, радость – в тот момент было всё вместе.

Я был рад и счастлив в моменте. Потом отдохнул месяц и осознал, что хочу дальше соревноваться и завоёвывать медали на турнирах. Никакой пустоты не было, наоборот, вернулось чувство, с которым я жил до этого с 2007 года. Я понял, что я привык жить в таком формате, соревноваться, готовиться, и поэтому хочу продолжать дальше», — сказал Третьяков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.

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