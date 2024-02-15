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«Творилось нечто!» Третьяков вспомнил, что чувствовал, когда выиграл Олимпиаду в Сочи

«Творилось нечто!» Третьяков вспомнил, что чувствовал, когда выиграл Олимпиаду в Сочи
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Чемпион зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи российский скелетонист Александр Третьяков поделился воспоминаниями о победе на Олимпиаде.

«Я понял, что завоевал медаль, только когда финишировал в четвёртом заезде. Там напротив финиша, над трассой, висело табло, которое видели все спортсмены. Я увидел своё время и понял, что победил. Только в этот момент пришло осознание, что я смог, что я выиграл.

Я в тот момент очень радовался. Мне хотелось поблагодарить болельщиков. Они мне очень помогали на старте, передавали мне импульсы энергии на разгоне. Они же приветствовали меня на финише. Мне просто хотелось поблагодарить их. Что конкретно было, не помню уже. Там творилось нечто такое… (смеётся). Я был рад, болельщики были счастливы. Было очень круто! Настоящее духовное национальное единение. Это было невероятно!» — сказал Третьяков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.

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