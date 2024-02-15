Скелетонист Третьяков: сейчас трасса в Сочи воспринимается только как рабочее место

Чемпион зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи российский скелетонист Александр Третьяков высказался о трассе в Сочи.

«Сейчас трасса в Сочи воспринимается только как рабочее место. Она не ассоциируется с Олимпийскими играми. Мы сюда приезжаем каждый день на тренировки, как на работу.

Трасса постоянно меняется. Сейчас она стала быстрее. Рабочие в профессиональном плане растут и готовят лёд лучше. По сравнению с Олимпийскими играми и мы, и лёд стали быстрее», — сказал Третьяков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.

Напомним, Третьяков является бронзовым призёром Олимпиады 2010 года в Ванкувере и олимпийским чемпионом Игр в Сочи. На Спартакиаде сильнейших — 2024 спортсмен завоевал серебро.