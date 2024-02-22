Жуков дал комментарий по состоянию здоровья Крамника

Вице‑президент Федерации шахмат России (ФШР) Александр Жуков рассказал о состоянии 14-го чемпиона мира Владимира Крамника. Сегодня, 22 февраля, должен был состояться его матч с Андреем Есипенко по блицу в Ростове-на-Дону, однако он был вынужденно остановлен в связи с состоянием здоровья Крамника.

«У Крамника поднялась температура, с ним все нормально. Никакого коронавируса нет», — приводит слова Жукова «Матч ТВ».

18-19 февраля гроссмейстеры сыграли 6 партий в рапид, а с 20 по 22 февраля должны были провести матч из 24 блицпартий. 21 февраля Есипенко вышел вперёд в матче с Крамником. Сегодня должны были состояться заключительные партии. Есипенко был объявлен победителем матча с Крамником при счёте 10:8.