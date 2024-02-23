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CAS отклонил апелляцию ОКР на решение о приостановлении членства в МОК

CAS отклонил апелляцию ОКР на решение о приостановлении членства в МОК
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Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) на решение о приостановлении членства в МОК.

«Комиссия CAS отклонила апелляцию и подтвердила оспариваемое решение, установив, что Исполнительный комитет МОК не нарушил принципы законности, равенства, предсказуемости или пропорциональности», — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой CAS.

Также отмечается, что ОКР имеет право в течение 30 дней обжаловать это решение.

Напомним, 12 октября Международный олимпийский комитет (МОК) наложил временное отстранение на ОКР от членства в организации. Причиной стало включение представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав организации. Данное решение означает, что ОКР больше не сможет функционировать в качестве национального олимпийского комитета.

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