В ОКР назвали признание прав российских спортсменов единственным выходом из ситуации с МОК

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что единственным выходом из ситуации с Международным олимпийским комитетом (МОК) может быть только восстановление российских спортсменов в правах.

«Единственный приемлемый выход из ситуации – это безусловное признание и восстановление равных прав и обязанностей для всех спортсменов. Наше общее стремление в том, чтобы отменить лицемерный подход, вернуть международный спорт на путь созидания и прогресса, а отечественному спорту вернуть место среди мировых лидеров», — сказал Поздняков на ежегодном олимпийском собрании.

Напомним, 8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция) в нейтральном статусе. При этом атлеты должны соблюсти ряд условий для получения лицензии на участие, в том числе пройти квалификацию в своих видах спорта.