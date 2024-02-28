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Олимпийская чемпионка Колесниченко: Россия проводит соревнования лучше всех

Олимпийская чемпионка Колесниченко: Россия проводит соревнования лучше всех
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко заявила, что Россия проводит лучшие соревнования.

«Изначально я оставалась в спорте, чтобы поехать на ещё одни Олимпийские игры. Сейчас же понимаю, что ещё не наплавалась, очень люблю свой вид спорта. У нас впереди грандиозные планы на Игры БРИКС, Игры дружбы. Наша страна лучше всех проводит соревнования. Уверена, это будет праздник для всех», — приводит слова Колесниченко «РИА Новости Спорт».

Ранее World Aquatics опубликовала критерии допуска россиян и белорусов к международным стартам, разрешив их участие только в индивидуальных дисциплинах в нейтральном статусе.

Напомним, соревнования в рамках Игр дружбы состоятся 15-29 сентября, их примут Москва и Екатеринбург. Столицей Игр БРИКС 2024 года станет Казань. Эти соревнования пройдут с 11 по 24 июня. Проведение летних Олимпийских игр в Париже планируется в период с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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